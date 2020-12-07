В Великом Устюге откроют моногоспиталь для больных востока Вологодчины

Яндекс.Карты, 2012 г

Губернатор Вологодской области объявил во время оперативного совещания в Правительстве региона об открытии в Великом Устюге моногоспиталя для коронавирусных больных.

Перепрофилированное медучреждение на базе инфекционного отделения ЦРБ начнет принимать пациентов 14 декабря. Там разместят всего 25 коек. В новый моногоспиталь будут поступать зараженные на средней и тяжелой стадии из восточной части региона.

Олег Кувшинников отметил, что нагрузка на центральные моногоспитали возросла, а доставка в них пациентов из восточных районов занимает много времени. Кроме того, больные могут просто не перенести такую поездку.