В Череповце появился музей поэта Александра Башлачева

Леонид Парфенов стал одним из первых посетителей музея.

Интерактивный музей Александра Башлачева открыли в Череповце Экспозиция работает в здании Филармонического собрания. Ранее музей, посвященный жизни и творчеству Александра Башлачева, работал в городской библиотеке. Он отличался особой атмосферой - в нем чувствовались те самые 80-ые, в которые взошла звезда череповчанина. Именно в библиотеку приходили друзья Саш-Баши, звезды русского рока, поклонники творчества.

Как оказалось, место для нового музея, на сей раз ультрасовременного, с использованием технических приспособлений и эффектов, столь свойственных 21-му веку, выбрано не случайно - именно в помещениях собрания репетировала группа «Рок-Сентябрь», для которой музыкант писал тексты.

— История поэта рассказана с помощью оригинального аудиовизуального спектакля. Хроника жизни и творческого пути Александра Башлачева звучит голосами родных и друзей, его песнями, мыслями, которыми он делился в интервью. Всё арт-пространство оживет благодаря визуальным эффектам и лазерным проекциям, — написал на своей странице в соцсети мэр Череповца Вадим Германов. - Личные вещи Башлачева, переданные музею его семьей, до определенного момента скрыты от глаз посетителей в витринах. Они будут менять прозрачность и показывать экспонаты в задуманном порядке.

Помогала городу создавать музей компания «Северсталь». "Предприятие вновь показало, какой может быть современная экспозиция, " - отметил мэр города, вероятно, гордясь предприятием.

На открытии выставки замечен Леонид Парфенов - журналист, режиссер, череповчанин.

В Череповце помнят и чтут поэта. Создается виртуальный музей Башлачева - в интернете будут собраны фотографии, песни, воспоминания друзей. В Череповце установлен бюст поэту - там традиционно собираются любители его творчества.

Фото: страница Вадима Германова ВКонтакте