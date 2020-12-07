Авиасообщение с Великим Устюгом приостановлено на неопределенный срок

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Авиапредприятие «Северсталь» повторно перенесло сроки открытия аэропорта «Великий Устюг» после реконструкции. В середине ноября появилось первое сообщение, что запуск аэроузла откладывается до 25 декабря. Сегодня же на официальном сайте компании опубликовали информацию, что регулярные рейсы приостановлены на неопределенный срок.

Дата ввода в эксплуатацию реконструируемого аэропорта Великого Устюга неизвестна. Пассажиры, купившие билеты, могут вернуть свои денежные средства по месту приобретения.