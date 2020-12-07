Стали известны населенные пункты Вологодчины, которые газифицируют до 2025

Схема газопроводов в Вологодской области Фото: Правительство Вологодской области

Председатель правления Газпром и губернатор Вологодской области подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на новый пятилетний период.

За 2021-2025 годы планируется завершить строительство газопровода-отвода с газораспределительными станциями к Кириллову, Белозерску, Липину Бору, Вытегре. Будут установлены отводы с ГРС к Устюжне, Харовску и Череповцу, п.Туровец и более 350 км межпоселковых газопроводов.

Будут созданы условия для газификации 51 населенного пункта в Белозерском, Вашкинском, Великоустюгском, Верховажском, Вологодском, Вытегорском, Кадуйском, Кирилловском, Сокольском, Тарногском, Тотемском, Усть-Кубинском, Устюженском, Харовском и Череповецком районах области, а также Зашекснинского района Череповца.

При этом, правительство области будет ответственно за строительство внутрипоселковых газопроводов, подготовку к приему газа 9,85 тыс. домовладений и 25 котельных.

По состоянию на начало 2020 года уровень газификации Вологодской области составлял в общем 61,1%, городов — 87,3%, сельской местности — 21,9%. ПАО Газпром инвестирует 22,4 млрд рублей на газификацию Вологодчины в ближайшую пятилетку. Об этом сообщила пресс-служба Правительства Вологодской области.