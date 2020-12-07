Водитель иномарки посигналил перед тем, как сбить пенсионерку

В Вологде автолюбитель на полной скорости сбил пенсионерку, завершающую свой переход по нерегулируемому пешеходному переходу. ДТП произошло в минувшее воскресенье около 5 вечера у дома №24 по улице Конева.

68-летний водитель Шкоды Рапид лишь посигналил перед самим моментом столкновения. По какой-то причине мужчина даже не попытался притормозить перед пешеходом, идущим с равномерной скоростью. Неизвестно, отвлекся он, неправильно рассчитал расстояние или были какие-то другие причины. Обстоятельства произошедшего выясняют правоохранители.

Женщину с травмами различной степени тяжести госпитализировали в Вологодскую областную клиническую больницу.