Пожилые вологжане могут получить компенсацию за капремонт

- Фото: Правительство Вологодской области

11 тысяч пожилых жителей Вологодской области уже получают компенсацию на капитальный ремонт жилья. Для оформления на такую льготу необходимо быть неработающим собственником жилья, проживать одиноко или в составе семьи пенсионеров или инвалидов I, II групп и подходить по другим параметрам. А именно:

- при достижении 70-летнего возраста не получать ежемесячную компенсацию на оплату жилья и коммуналки ЕДК (в этом случае полагается 50% оплата капремонта);

- при достижении 80-летнего возраста без ЕДК можно получить 100% оплаты капремонта или 50% с ЕДК.

Заявление можно подать в МФЦ, филиал Центра социальных выплат по предварительной записи или на Госуслугах, сообщил начальник Департамента социальной защиты населения. Дополнительную информацию можно получить по адресам и телефонам, указанным на сайте Центра социальных выплат.