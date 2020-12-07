Молодая вологжанка подозревается в убийстве 69-летнего

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В областной столице ведется расследование убийства 69-летнего местного жителя. Под подозрение попала 31-летняя вологжанка.

4 декабря в квартире на улице Фрязиновской знакомым погибшего обнаружено тело с тремя резаными ранами живота и груди. Дверь в помещение была открыта.

Полицейские задержали 31-летнюю женщину, которая навещала пенсионера ранее. В ходе расследование в подъезде женщины было обнаружено предполагаемое орудие убийства - нож.

Подозреваемая находится под стражей. На данный момент уточняются обстоятельства произошедшего, сообщает СУ СК по Вологодской области.