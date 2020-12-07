Харовский рецидивист вместе с несовершеннолетним братом избил полицейского

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В городе Харовске Вологодской области двое местных жителей напали на полицейского.

29 ноября правоохранители выехали к предприятию Техцентр М8 на сообщение о драке. На месте они заметили поднадзорного 28-летнего мужчину. Ему предложили пройти в служебное авто для выяснения условий исполнения его надзора. Однако, харовчанин начал сопротивляться, ему стал помогать его 16-летний брат. Вместе они напали на полицейского ППС.

Стало известно, что харовчанин уже не раз привлекался к уголовной и административной ответственности, был судим за нападение на полицейского и грабеж. Информация о подростке отправилась в подразделение по делам несовершеннолетних органов и комиссию.

На данный момент решается вопрос о мере пресечения.