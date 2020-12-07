В Вологодской области за сутки заболело 369 человек, погибло 15

Инфографика уandex.ru/covid19/

В Вологодской области за сутки выявлено 369 новых заражений, погибло 15 человек. Всего коронавирус унес жизни 241 вологжанина.

Вологодская область находится на 9 месте в России по числу суточных приростов, при этом по числу населения занимает 43 строчку.

Всего с начала пандемии коронавирус был выявлен у 14677 вологжан, выздоровело 11230 человек.

Коэффициент распространения инфекции составил 1,11- 10 место в стране. Уровень заболевших выше 300 человек держится девятый день.