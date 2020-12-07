В Череповце подростков закрыли на ночь в торговом центре

В Череповце задержана шайка подростков, забравшихся в торговый центр. Сработала сигнализация, так что хулиганов оперативно задержали.

ЧП случилось на минувших выходных. Около 20:33 в одном из торговых центров города металлургов, что на улице Октябрьская, сработали датчики движения. Сигнал поступил на пульт дежурного вневедомственной охраны, на место немедленно выехали росгвардейцы.

Прибывшие на охраняемый объект бойцы установили, что магазины на втором и третьем этажах торгового центра уже закрыты, владельцы поставили их на охрану.

При проверке в одном их помещений стражи правопорядка задержали трех несовершеннолетних череповчан, кстати, уже хорошо знакомых правоохранительным органам.

Как сообщает пресс-служба ведомства. благодаря записям камер видеонаблюдения, было установлено, что молодые люди до закрытия магазинов спрятались на одном из этажей. Причину своего поведения подростки не пояснили. С ними будет разбираться полиция.