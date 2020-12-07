Череповецким собачатникам бесплатно раздадут дог-пакеты

Убирать за своими питомцами на улице должно стать нормой. Сейчас это делают редкие владельцы собак. Чтобы сознательных собачников было больше, в Череповце бесплатно раздадут тысячи биоразлагаемых дог-пакетов. Изготовлением их займется некоммерческая организация "Быть человеком". На пакеты будет нанесена информация о правилах выгула в городе. Распространением займутся волонтеры, их получат клиенты ветклиник, покупатели в зоомагазинах. На этот экологический проект мэрия выделила субсидию - около 100 тысяч рублей. Акция "Мы за чистый город!" пройдет в середине декабря.

"Мы хотим призвать владельцев собак убирать за своими животными. Наши дворы, газоны, тротуары должны быть чистыми. Это прямая обязанность владельцев животных. В большинстве стран это естественно, никто не может себе позволить безответственно выгуливать своих питомцев. Череповчане находятся лишь в начале пути," - говорят организаторы проекта.

Как раз в городе выпал первый снег. В городе становится чисто, светло, уютно. Но стоит вспомнить, что видят люди, когда снег стает... "А потом мы удивляемся, почему нас-владельцев и наших питомцев не любят...Мы хотим, чтобы наш город был чистым! Хотим, чтобы людям не пришлось отмывать обувь, чтобы наши дети, лепя снеговика, не пачкались... - пишут об акции активисты. - Мы хотим объяснить владельцам собак, что в наших силах сделать город чистым, что убирать за своим четвероногим другом не стыдно!"

Кстати, содержимое дог-пакетов относятся к четвертому классу отходов, так что пакеты можно выбрасывать в урны и городские мусорные контейнеры для твердых коммунальных отходов, - заверили специалисты.

Кроме того, активисты планируют провести фотоконкурс в соцсетях, что сознательных горожан все больше.

Субсидия - финансовая поддержка проекта стала возможной благодаря конкурсу социально значимых некоммерческих, проводимой властями Череповца. Девять организаций из городского бюджета получили один миллион рублей. Среди критериев, на которые обратила внимание комиссия - масштабность и эффективность использования субсидии, сообщает мэрия города.