В Вологде сгорела пилорама на улице Элеваторной

Фото : МЧС по Вологодской области.
В Вологде сгорела пилорама. Выгорело около 300 квадратных метров. Сообщение о ЧП на улице Элеваторной поступило пожарным 6 декабря, в 13:10. На место выехало общей сложностью 13 единиц техники, 34 пожарных.
По прибытию они обнаружили, что уже горит крыша ангара. Пожар был локализован и потушен. При пожаре никто не пострадал.
Для тушения пожара использовалась спецтехника.
Фото: ГУ МЧС по Вологодской области
Причины ЧП и ущерб уточняются, сообщает пресс-служба регионального МЧС.