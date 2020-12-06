В Вологде сгорела пилорама на улице Элеваторной

Фото : МЧС по Вологодской области.

В Вологде сгорела пилорама. Выгорело около 300 квадратных метров. Сообщение о ЧП на улице Элеваторной поступило пожарным 6 декабря, в 13:10. На место выехало общей сложностью 13 единиц техники, 34 пожарных.

По прибытию они обнаружили, что уже горит крыша ангара. Пожар был локализован и потушен. При пожаре никто не пострадал.

Для тушения пожара использовалась спецтехника. Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

Причины ЧП и ущерб уточняются, сообщает пресс-служба регионального МЧС.