Жителям Заречья раздали фликеры

- Фото: Областной УГИБДД

Активисты ТОСов, представители ЦРН и ГИБДД провели профилактическую акцию «Стань заметней!». У дома №7 на Карла Маркса, что в заречной части Вологды, пешеходам раздали световозвращающие элементы, памятки и объяснили, почему важно быть заметными на дорогах. В зимнее время проблема безопасности на улицах стоит особенно остро: световой день короток, вологжане часто предпочитают темные пуховики, а гололед еще сильнее осложняет ситуацию.

Волонтеры и полицейские рассказали детям и взрослым, что с фликерами на одежде и сумках водитель их сможет заметить уже за 100-200 метров, без них - всего за 15-25 метров. Вечером или при сложных погодных условиях такая полезная вещь как светоотражатель может спасти пешеходу жизнь.