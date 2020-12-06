Череповчанка взялась за нож после непристойного предложения

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В Череповце в покушении на убийство подозревается 59-летняя женщина. Следствие предполагает, что середине сентября она встретила в подъезде дома незнакомого 37-летнего мужчину. После знакомства, череповчанин пригласил даму к себе в квартиру на бокальчик спиртного.

В какой-то момент, хозяин, по словам подозреваемой, сделал ей непристойное предложение, что ее оскорбило. В ходе ссоры мужчина выпроводил гостью, но дверь на замок не закрыл. Череповчанка этим воспользовалась: вернулась в квартиру, схватила нож и ударила обидчика в живот.

Пострадавший получил опасную для жизни колото-резанную рану, но сумел оказать сопротивление и вызвал полицию. Его удалось спасти.

На данный момент продолжается расследование уголовного дела, сообщил СУ СК по Вологодской области.