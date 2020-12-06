Под Кадуем вологжанин ушел под лёд

- Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

Сегодня в 9 утра 57-летний мужчина провалился в ледяную речку Суду. Местный житель вышел на лёд в районе Кадуя, но едва подмерзшая поверхность не выдержала его веса. Ранее специалисты запретили выход на водоемы в Кадуе до 31 декабря.

Неосторожный нарушитель выжил - ему удалось выбраться из полыньи самостоятельно. Печальные случаи нередки - только за последнюю неделю это уже 7 провалившийся. Один вологжанин погиб в Кирилловском районе, остальным помогли спасатели МЧС и очевидцы.