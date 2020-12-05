Почти 200 домов останутся в Вологде в воскресенье без тепла и горячей воды

Берегите тепло! Крупная авария на теплосетях в Вологде.

На сетях ТГК-2 обнаружен дефект нам трубопроводе теплосети диаметром 600 миллиметров в районе дома на Техническом переулке, 37.

Ремонт должен начаться немедленно. Планируется, что в воскресенье, 6 декабря произойдет крупное отключение от теплоносителя жилых зданий и соцобъектов.

Всего, по информации администрации города, без тепла останется около 190 зданий, среди них 134 жилых дома, 43 административных здания и 13 социальных объектов.

Там ограничат подачу тепла и горячей воды. Еще в 68 зданиях возможно снижение давления. Список домов, попавших под отключение.

Аварийные работы продлятся с 9 до 21 часа. Вечером подача тепла возобновится.