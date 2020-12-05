На Вологодчине за сутки заболело коронавирусом 371 человек

В Вологодской области обновились данные по коронавирусу. За сутки скончалось еще 14 граждан, за сутки заболело 371 человек, выздоровело 136. Всего с начала пандемия общее количество жертв коронавирусной инфекции достигло 214. Об этом сообщает федеральный центр.

Общее число инфицированных составляет 13940, выздоровело 10960 человек. То есть количество активных случаев - почти 3 тысячи. Количество смертей в регионе составляет 18, 2 на 100 тысяч человек населения. По этому показателю лидирует Петербург - 108,1.

Как сообщил на своей странице ВКонтакте мэр Вологды Сергей Воропанов, в моногоспиталях областного центра сейчас находятся 535 пациентов. В госпитале на Советском проспекте — 382 человека, на улице Северной — 153. Всего за минувшие сутки поступили 53 пациента.

70 человек в моногоспиталях - в тяжелом состоянии, из них 32 человека находятся в реанимации, 27 — на ИВЛ.

Жителей Вологодской области убедительно просят соблюдать меры профилактики. Важно надевать маску, перчатки, пользоваться санитайзерами, чтобы не подвергать риску тех, кто может тяжело отреагировать на коронавирус. Граждан старше 65 лет, а также лиц с хроническими заболеваниями просят оставаться дома и не выходить без крайней необходимости.