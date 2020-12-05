На Вологодчине заработал коронавирусный телефон - "122"

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На Вологодчине заработал короткий телефонный номер «122» - по нему нужно звонить, чтобы получить любую информацию, связанную с коронавирусом.

По словам губернатора, 32 человека в штате "горячей линии". Они работают в помещениях на ул. Мира и на ул. Герцена.

По его словам, это возможность напрямую связаться с поликлиникой, моногоспиталем, с волонтерами, задать любой вопрос по пандемии.

Телефон «122» работает с 8 до 20, как и горячая линия региона по коронавирусу. В ночное время сообщения записывает автоинформатор, а утром, как говорит Кувшинников, их тщательно отслушивают и оперативно отрабатывают.