В Вологде вспыхнуло автопредприятие большегрузных машин

Место ЧП Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В областной столице сегодня днем горело автопредприятие на улице Чернышевского, 147. В 14 часов на ликвидацию пожара выдвинулись 10 единиц техники и 28 пожарных. Огонь был ликвидирован к 16 часам дня.

Очаг возгорания обнаружили в двухэтажном кирпичном здании. Площадь пожара составила 80 квадратных метров. Никто из людей не пострадал. Ущерб подсчитывается. Причиной ЧП называют неосторожное обращение с огнем или проблемы с электропроводкой. Информация об инциденте поступила от пресс-службы УМЧС по Вологодской области.