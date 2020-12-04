Машина с манипулятором оказалась в кювете вологодской дороги

Автокран оказался в придорожном снегу. Фото: пресс-служба областного УМВД.

Мужчина получил переломы в ДТП, его госпитализировали. 3 декабря, в 9:50 на 11-м километре автодороги Грязовец — Вохтога в Грязовецком районе столкнулись легковушка и автокран.

Как сообщает УМВД области, 28-летний водитель автомобиля «Фольксваген Поло» выехал на встречку, там двигался грузовик с краном-манипулятором, которым управлял 29-летний водитель. От удара кран съехал с дороги в кювет и опрокинулся.

Легковушка также вылетела с дороги. У водителя иномарки - травмы, он госпитализирован с переломами в районную больницу.