В Череповце вандал попался повторно

Вандал

В Череповце один из вандалов, тех, что испачкали каракулями новую остановку на Набережной, попался на горячем снова. 2 декабря молодой человек без стеснения пачкал баллончиком забор на улице Городецкой. Его заснял случайно проходящий мимо сотрудник мэрии.

Мэр города рассказал, что в прошлый раз даже стало жалко ребят, ведь они отмыли остановку и написали письмо с извинениями перед всеми череповчанами в мэрию. Как оказалось, один молодой человек явно лицемерил, потому что история повторилась - его рисунки лучше не стали, а вот имущество опять испорчено.

Именно полиция установила, что герой видео плоть от плоти остановочных вандалов. "Веры в искреннее раскаяние больше нет. Художества на Городецкой приобщат к материалам уголовного дела", - заявил мэр Вадим Германов.

Такой интерес к вандалам объясняется теорией разбитых окон, которая гласит, что попустительство общества к мелким правонарушениям толкает людей на совершение подобных или более серьёзных преступлений.