Вологжанин украл сварочный аппарат и утопил его в реке

Вор будет сидеть в тюрьме. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вор намеревался разбогатеть, но оказался за решеткой. Он украл у пенсионера сварочный аппарат, но тот пошел в полицию.

В Великом Устюге 67-летний устюжанин рассказал стражам порядка, что неизвестный через окно проник в сарай, там хранился сварочный аппарат. Ущерб мужчина оценил в 10 тысяч рублей.

Под подозрение попал ранее судимый гражданин 37 лет. В отделе полиции он сознался в воровстве: он выдавил окно в хозпостройке и похитил технику. Однако в ломбарде аппарат не приняли. Тогда мужчина, чтобы замести следы, утопил сварочный аппарат в реке, сообщает пресс-служба регионального Управления МВД.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ «Кража», мужчина может отправиться в колонию на длительный срок.