Вологодская область: всех протестировать на коронавирус невозможно

Медики скорой помощи работают на пределе. Фото: Артем КИЛЬКИН

Вологжане жалуются, что их не тестируют на коронавирус. Врачи отказывают в тестировании, зачастую не назначают его контактным, при симптомах, похожих на коронавирус. Все это, по мнению вологжан, приводит к распространению инфекции.

3 декабря во время прямого эфира в ВКонтакте губернатор Олег Кувшинников определенно заявил, что всех желающих врачи протестировать на коронавирус не смогут:

При этом он назвал цифру: за время пандемии в регионе проведено около 677 тысяч тестов при населении в 1 миллион 200 тысяч человек. Напомним, несколько раз тестируются люди, попавшие в больницы, медики. "Тестов не хватит, чтобы тестировать абсолютно всех", - заявил губернатор.

Так, в Вологодской области за неделю заболевает только ОРВИ, более 14,5 тысяч человек. Как сообщал оперштаб, эпидпорог по ОРВИ уже превышен на 20 процентов. Протестировать всех, кто болеет ОРВИ, физически невозможно. Губернатор сослался на приказ Минздрава, что "этого делать и не надо".

Он признал, что ситуация тревожная, люди хотели бы получить "немедленную помощь, у кого даже малейшие признаки недомогания: кашель, сопли, чихание, температура 37 градусов. Вологжане звонят, обрывают телефоны скорой помощи, телефоны медицинских учреждений, требуя протестироваться, требуя оказания немедленной скорой медицинской помощи. Уважаемые вологжане, сделать это невозможно».

Он пояснил, при наличии легких признаков простуды необходимо вызвать врача на дом. И только при серьезных признаках недомогания — температуре, отсутствии обоняния, затрудненном дыхании, боли в груди, одышке, необходимо вызывать скорую помощь.