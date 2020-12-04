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В Череповце произошло лобовое столкновение на Октябрьском мосту

Водитель одной из машин не справился с управлением и вылетел на встречку
Евдокия САХАРОВА
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Место происшествия

Место происшествия

Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В городе металлургов накануне в половине восьмого вечера лоб в лоб столкнулись две иномарки. На подъездах к Октябрьскому мосту из-за этого образовались пробки.

ДТП случилось, по мнению правоохранителей, из-за того, что 23-летний череповчанин за рулем автомобиля «Киа Сид» потерял управление и вылетел на встречную полосу, по которой двигался БМВ Х1.

38-летний водитель БМВ получил ушиб грудной клетки и вывих правого плеча, его 14-летняя пассажирка, сидевшая на переднем сиденье - ушибы спины, правого колена и таза. Виновник аварии госпитализирован с закрытой травмой таза, ушибом бедра, ссадиной головы. Об этом сообщила дежурно-диспетчерская служба Череповца.

ДТП