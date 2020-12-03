Нерадивых череповецких предпринимателей будут лишать прав аренды земли

И... стройка началась! Фото ВКонтакте, Вадим Германов.

Ежика не пнешь - не полетит. В Череповце только после угрозы расторжения договора на землю начали строить ФОК.

Если предприниматель не начнет строительство на арендованной земле, власть пригрозила ее отобрать. Последнее предупреждение, например, получила компания, собиравшаяся построить ФОК в Зашекснинском районе. «Не строишь объект — верни участок» - заявил о новом принципе на своей странице ВКонтакте мэр Череповца Вадим Германов. И привел примеры этой практики: за забором на перекрестке улиц Городецкой и Сазонова работы начались только после предупреждения о расторжении договора. "Теперь строительство идет полным ходом, спортивный центр должен появиться здесь в 2022 году", - сообщает градоначальник. В городе есть еще не одна аналогичная территория. Например, бывшая автостоянка на улице Беляева, где должен бы появиться бассейн. Уведомление о расторжении договора аренды уже готово. Еще один участок - пересечение Октябрьского проспекта и улицы Наседкина.

Если расторжения договора аренды произойдет, то участки снова выставят на аукцион.