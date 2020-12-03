На автобусном маршруте Вологда-Череповец появятся новые остановки

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От вологжан поступила просьба организовать на автобусном маршруте Вологда-Череповец дополнительные остановки у Ботово, Нифантово и на въезде в Шексну. Местные жители пожаловались, что им приходится ждать, когда транспорт доедет до автовокзала, а потом как-то добираться до дома. Вопрос поднимается уже не в первый раз. Ветераны из Шексны попросили останавливаться у деревни Роица, где находится 56 садоводческих хозяйств. Сейчас туда можно добраться лишь на личной машине.

Перевозчикам же идея не понравилась, по их мнению частые остановки увеличивают время в пути. Например, предлагаемые 4 растянут маршрут еще на 20 минут. Станет тяжелее конкурировать с частниками, которые и так едут намного быстрее. Кроме того, время отдыха водителей сократится, что влияет на безопасность пассажиров. Перевозчики пожаловались и на то, что вологжане часто не платят за багаж, но занимают им пассажирские места комфортабельных автобусов, которые не подходят для перевозки рассады.

На заседании приняли решение организовать остановки по требованию в Ботово, Нифантово, а также в начале поселка Шексна. Потребностями дачников из Роицы займутся муниципальные перевозчики. Планируется ввести условия для провоза багажа.