В Вологде умер олимпийский факелоносец Сергей Кисельников

Фото: Сергей Юров. ВКонтакте, Федерация футбола Вологодской области

ФК «Динамо Вологда» сообщает о смерти мастера спорта Сергея Кисельникова. В 2013 году известный спортсмен участвовал в эстафете олимпийского огня от Вологодской области. Он является единственным в истории Вологодской области Чемпионом мира по футболу среди молодежи.

Всю жизнь Сергей Юрьевич посвятил любимому спорту, большая часть жизни связана с ФК "Динамо".

Кисельников выступал за клуб во второй лиге чемпионата СССР. Весной 1977 года футболист выступал в составе московского «Динамо». В 1979 году защитник играл за благовещенский «Амур».

После окончания карьеры спортсмен выступал в городских турнирах по мини-футболу и турнирах ветеранов. Сергею было 62 года.

"От лица болельщиков и команды «Динамо-Вологда», мы выражаем соболезнование его семье и близким", — сообщается в группе футбольного клуба «Динамо Вологда».