В Череповце умер Александр Граф, всю жизнь спасавший детей

Фото: портал Город Че

В Череповце скончался детский реаниматолог Александр Граф. Об этом сообщает портал Город Че. Доктор более 15 лет возглавлял отделение реанимации детской городской больницы, в которое поступали маленькие пациенты в тяжелом состоянии, с самыми сложными заболеваниями и травмами.

Александру Графу было 72 года, в детской больнице Череповца он работал с самого начала ее основания. Молодой врач прибыл в город металлургов в 1980 году из Амурской области. По словам его коллег, Александр Граф - спаситель многих детских жизней. Он внес огромный вклад в развитие детской медицины города, именно при нем начали выхаживание недоношенных детей.

Александр Граф - Заслуженный врач Российской Федерации. Это звание ему присвоено Указом Президента Российской Федерации от 5 апреля 2011 года за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу.

Александр Алексеевич, выйдя на пенсию. продолжал работать в отделении реанимации, но ушел с поста заведующего отделением. Причиной смерти врача назван инфаркт.