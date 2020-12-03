Вологодский хлебокомбинат освятил свою продукцию от коронавируса

Фото Сергея Николаева

3 декабря на Вологодском хлебокомбинате священнослужитель освятил продукцию и прочитал молитву для избавления от коронавируса.

Настоятель храма Cвятителя Николая во Владычной слободе протоиерей Андрей Исаев провел молебен и окропил святой водой оборудование нового цеха по выпуску печенья и всю продукцию хлебокомбината. Об этом ГородуВо рассказал заместитель директора Вологодского хлебокомбината Сергей Николаев: «Благочинный пожелал помощи Божией в благих делах в наступившие трудные времена сотрудникам предприятия и всем вологжанам»

Сергей Николаев сообщил, что больных сотрудников на производстве нет, строго соблюдаются все меры безопасности. По его словам, приход священника только порадовал сотрудников.