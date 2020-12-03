Вологжан приглашают написать правовой диктант

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Жителей Вологодской области приглашают поучаствовать в IV Всероссийском правовом диктанте. Мероприятие направлено на правовое просвещение, знание прав и свобод граждан. Акция рассчитана на россиян старше 14 лет и продлится с 3 по 12 декабря на сайте юрдиктант.рф.

После теста участники получат сертификаты и доступ к индивидуальным информационным материалам - по допущенным ошибкам. В диктанте 40 вопросов, а сам он рассчитан на 1 час. Основные вопросы касаются знанию Конституции с поправками, мер поддержки граждан и бизнеса в пандемию, трудовые, гражданские и семейные права. Включены вопросы, посвященные Нюрнбергскому трибуналу.