Из торгового центра в Вологде после сигнала тревоги срочно вывели 100 человек

На место выезжали спецслужбы. Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

Пожарная сигнализация сработала в торговом центре РИО, что на Окружном шоссе в Вологде. Из здания срочно вывели 100 человек.

ЧП случилось 2 декабря около 9 часов вечера. Автоматически сигнал поступил в пожарную службы. На место выехали специалисты. Началась срочная эвакуация всех находившихся. Всего из торгового комплекса выведено около 100 человек.

Сигнал поступил с 1 этажа магазина в районе ресторана. Но горения и дыма пожарные не обнаружили.

Как сообщает МЧС, в ходе проверки установлено, что сигнализация сработала от горячего пара во время мытья посуды в ресторане.