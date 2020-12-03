Из торгового центра в Вологде после сигнала тревоги срочно вывели 100 человек

На место выезжали спецслужбы.
Фото: ГУ МЧС по Вологодской области
Пожарная сигнализация сработала в торговом центре РИО, что на Окружном шоссе в Вологде. Из здания срочно вывели 100 человек.
ЧП случилось 2 декабря около 9 часов вечера. Автоматически сигнал поступил в пожарную службы. На место выехали специалисты. Началась срочная эвакуация всех находившихся. Всего из торгового комплекса выведено около 100 человек.
Сигнал поступил с 1 этажа магазина в районе ресторана. Но горения и дыма пожарные не обнаружили.
Как сообщает МЧС, в ходе проверки установлено, что сигнализация сработала от горячего пара во время мытья посуды в ресторане.