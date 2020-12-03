Череповчанин украл игрушки, потому что у него не было детства

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Сотрудники Росгвардии задержали 37-летнего череповчанина. Мужчина рассказал правоохранителям грустную историю о том, что детства у него не было. Это сподвигло его на кражу двух радиоуправляемых машинок из супермаркета на Шекснинском проспекте.

Помимо хищения игрушек, местный житель решил утеплиться за чужой счет. В обувном отделе он переодел свою обувь на зимние сапоги, естественно не заплатив. Кражу заметили сотрудники торговой точки и нажали тревожную кнопку.

В разговоре с правоохранителями череповчанин объяснил кражу обуви боязнью замерзнуть в холодное время года, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.