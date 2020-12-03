Стало известно о погибшем пассажире "Оки", попавшей в ДТП под Соколом

"Ока" после столкновения. Фото: из архива ГИБДД.

2 декабря смертельная авария произошла на пересечении дороги на Сокол и трассы Москва-Архангельск. На 498-м километре на федеральную трассу со второстепенной дороги выскочила "Ока", произошло столкновение с машиной "Форд", двигавшейся по главной. В аварии погиб 67-летний водитель "Оки". 24-летний водитель Форд отделался легкими травмами, а пассажир отечественной малолитражки, 65-летний мужчина, был госпитализирован - у него была черепно-мозговая травма и перелом левого бедра. Как стало известно, 3 декабря он, помещенный в реанимацию, скончался в городской больнице № 2 Сокола, сообщает пресс-служба областного ГИБДД.