Стало известно о вакцинации от вируса на Вологодчине

Пока в регионе за бюджетный счет привито лишь 40 человек. Фото: Мария ЛЕНЦ

Как сообщала "Комсомолка", в череповецком моногоспитале было привито от коронавируса 14 медработников. Президент страны объявил о масштабной вакцинации россиян, в стране произведено около 2 млн доз. Российская разработка - вакцина от коронавируса, будет производиться и за рубежом, там, где есть для этого производственные мощности. Первыми вакцину должны получить россияне из групп риска: врачи и учителя.

Как сообщает портал Город Во со ссылкой на департамент здравоохранения, на данный момент в область поступило примерно 40 доз вакцины. По словам пресс-секретаря департамента здравоохранения Вологодской области Анны Чхетиани в регион поступило 40 доз нового препарата. Первыми были привиты врачи из моногоспиталей.

Планируется, что в декабре будет еще три поставки вакцины «Спутник V» в регион. В первую очередь будут стараться обезопасить медперсонал, который работает с ковидными больными. Затем вакцину получат учителя. Напомним, прививки делают только при наличии теста на антитела и при наличии расписки - согласия пациента.

Вакцинацию остальных групп населения на Вологодчине можно ожидать лишь в 2021 году. Она будет бесплатной для населения.

Кстати, в Москве 4 декабря открывается электронная запись на прививку от коронавирусной инфекции для сотрудников сферы образования и здравоохранения.