Вологодчина на 8 месте по количеству заболевших в РФ за сутки

Статистика за 3 декабря Фото: Яндекс

В Вологодской области, по состоянию на 3 декабря, за минувшие сутки выявлено +359 новых заболевших, еще 12 попали в список погибших от COVID-19. 140 человек выписано с больничного.

Сегодня Вологодчина оказалась на 8 месте среди регионов РФ по количеству выявленных зараженных за сутки. По коэффициенту распространения коронавируса область занимает традиционное первое место с результатом Rt=1,22

Напомним, сегодня губернатор проведет эфир с ответом на вопросы вологжан по ситуации с коронавирусом в регионе. Можно спросить главу о наболевшем.