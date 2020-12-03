В Вологодской области горела лесопилка

Причины пожара устанавливаются. Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

Большой пожар произошел утром 3 декабря в Кадникове Сокольского района. На данный момент возгорание ликвидировано. О ЧП пожарным стало известно в 7:50. Горела лесопилка, расположенная на улице Льнозаводская. На место выехали сотрудники пожарные наряды, спецтехника, другие спецслужбы. Всего участвовали в ликвидации возгорания 29 человек. Площадь возгорания составила почти 500 квадратных метров. Из работников предприятия никто не пострадал.

Причины ЧП назовут специалисты. Ущерб устанавливается.