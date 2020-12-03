Жительница Вологды предложила создать парк достопримечательностей

Сад миниатюр в Калининграде. Макет - карельские Кижи Фото: Иван МАРКОВ

Вологжанка Елена Пахонина предложила создать в Вологде парк достопримечательностей: ряд архитектурных миниатюр, таких как Белозерский кремль, Спасо-Прилуцкий, Ферапонтов и Кирилло-Белозерский монастыри, музей «Подводная лодка Б-440» из Вытегры, Входоиерусалимский храм в Тотьме, вотчина Деда Мороза, усадьба в Покровском.

Свою инициативу местная жительница направила в проектный комитет администрации. Теперь ее идею рассмотрит команда проекта «Визуальный облик города». Автор предложила создать новое место притяжения в Ершовском переулке, 10а, что за парком Мира. .

«Центр Вологды перегружен, а в этом районе города есть обширная территория. Парк миниатюр будет способствовать развитию инфраструктуры в микрорайоне, создавая единый туристско-развлекательный комплекс вместе с уже имеющимися организациями», - рассказала Елена Пахонина.

В эту часть города можно попасть из центра через парк Мира, потом выйти к восстанавливаемой церкви Покрова пресвятой Богородицы в Ямской Кирилловской Слободе. А можно свернуть и полюбоваться на вид Спасо-Прилуцкого монастыря. Кроме того, рядом находится Ботанический сад.

Идею может предложить любой вологжанин, необходимо просто послать на электронную почту PrOff@vologda-city.ru заявку. В письме напишите свое имя, описание проблемы или проекта, а также адрес электронной почты и контактный телефон.