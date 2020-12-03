В Вологде появился новогодний светящийся арт-объект

Фото со страницы мэра

В областной столице установили новую светящуюся скульптуру, подаренную городу бизнесом. Уже прошло пробное включение и вскоре вологжане будут устраивать фотоссесии у "Танцующей пары".

Арт-объект, созданный петербургской компанией, разместился на аллее у Старого рынка. Композиция состоит из юноши и девушки в бальных костюмах. Трехметровая металлическая конструкция украшена огнями.

Власти города и местные жители выразили надежду, что с новой достопримечательностью будут обращаться аккуратно. Год назад в аллее стоял светящийся шар - на него напали вандалы. Теперь его скелет укрепили, скоро шар появится у Ленкома. Несколько дней назад хулиганы также уронили новогоднюю ёлку в Прилуках.