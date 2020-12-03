В Вологде разыскивается хромающий вор

Подозреваемый с чужой сумкой Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Вологде сотрудники полиции разыскивают мужчину, который подозревается в краже женской сумки из уборной медучреждения на Пошехонском шоссе, 25. Правонарушение произошло 14 октября в 8:37 утра. В похищенной сумке находился телефон и деньги.

Возбуждено уголовное дело, а мужчина, попавший на камеры видеонаблюдения, разыскивается. Его приметы: на вид 45-50 лет, худощав, рост 170-175 см, короткие темные с сединой волосы. Подозреваемый хромает на правую ногу.

На мужчине была темная кепка, темная куртка длиной чуть ниже пояса, серый жилет и серая кофта, темные брюки и туфли. Узнавшим разыскиваемого просьба сообщить в полицию по телефонам (8172) 76-31-14, 76-31-15 или «02».