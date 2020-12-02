В Вологодской области еще два рыбака провалились под лед

2 декабря в Кирилловском районе под лед ушли два рыбака. ЧП случилось на озере Покровское. Сообщение спасатели получили в 14 часов 15 минут.

На место выехали сотрудники МЧС с водолазным снаряжением. Как оказалось, двое рыбаков провалились под лед в 30 метрах от берега. Одного мужчину 1963 года рождения удалось спасти - на помощь пришли очевидцы. В 15 часов 40 минут спасатель достал тело второго рыбака, оно передано сотрудникам полиции. Вологжанину было 63 года.

В поисково – спасательной операции было задействовано 9 человек, в том числе два водолаза, 5 единиц техники, 1 плавсредство. Напомним, в Кирилловском районе запрещен выход на лёд.

Как сообщала "Комсомолка", рыбак на мотособаке провалился в Усть-Кубинском районе.