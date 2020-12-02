Смертельное ДТП произошло на трассе Москва-Архангельск

"Ока" превратилась в хлам. Фото: пресс-служба областного УМВД.

Малолитражка превратилась в металлолом после столкновения с автомобилем "Форд Фокус». Погиб водитель.

- Фото: пресс-служба областного УМВД.

ЧП случилось 2 декабря около полудня. В 12:10 на 498-м километре федеральной трассы Москва -Архангельск, на повороте в Сокол, произошло столкновение двух легковушек.

Как сообщили в областном УМВД, 67-летний пенсионер на «Оке» выехал со второстепенной дороги со стороны Сокола на федеральную трассу, не уступив дорогу автомашине "Форд", которой управлял 24-летний молодой человек.

В результате столкновения водитель-пенсионер погиб, его товарищ - 65-летний пассажир госпитализирован. У него травма головы и перелом бедра. Водитель "Форда" получил ушибы грудной клетки. Все обстоятельства происшествия будут уточняться.