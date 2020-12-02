В моногоспиталях Вологодчины 70 процентов коек заняты

Инфографика: Вологодский оперштаб.

В Вологодской области 30 процентов коек свободны. Как сообщает оперштаб, на 97 процентов заняты койки в вологодском моногоспитале на улице Северной, на 86 - в череповецком на улице Ломоносова.

Интересно, что количество коек вологодский оперштаб не публикует. По мнению экспертов, именно количество коек - самая объективная статистика, характеризующая готовность медицинской системы к приему новых больных.

При этом регион ежедневно отчитывается, сколько коронавирусных коек было занято госпитализированными - каждый пациент влечет за собой расходы, которые компенсируются в том числе и из федерального бюджета.

Как известно, во многих странах количество госпитализаций, занятость коек и доступность ИВЛ — это публичная информация. Об этом отчитываются власти Великобритании, США, Германии, Чехии и других стран.