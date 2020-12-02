В Вологодской области мужчина с ножом пришел в районную администрацию

Мужчина пришел с ножом в здание администрации и угрожал. ЧП случилось в Великом Устюге. 1 декабря около 14:30 в Великом Устюге сработала тревожная кнопка в одном из зданий администрации района, что на Советском проспекте. На место выехал наряд росгвардейцев. На месте, в фойе здания, оказался пьяный мужчина с ножом. Как сообщила охрана, пьяный гражданин пришел в учреждение, на замечание отреагировал агрессивно, на требование покинуть помещение достал из кармана нож и стал им угрожать охраннику. Как сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области, нарушитель спокойствия - местный житель, ему 44 года. Его доставили в отдел полиции, разбираться с ним будут уже на трезвую голову.