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Общество

Мошенники убедили вологжанку взять крупный кредит и отдать деньги им

Полиция пытается поймать злоумышленников
Иван Чухнин
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Жительница Вологодской области взяла кредит, чтобы передать деньги мошенникам. Женщина перевела на счета незнакомых ей людей более 200 тысяч рублей.

59-летняя жительница Вытегорского района ответила на звонок с незнакомого номера. Обаятельный молодой человек представился сотрудником безопасности банка. Он сообщил, что на ее имя пытаются оформить кредит. Женщина испугалась, что может потерять деньги. Но "банкир" предложи выход - чтобы избежать потери денег, необходимо оформить займ на большую сумму. Пенсионерка отправилась в ближайшее отделение банка, оформила кредит и перевела полученные деньги на счет, который указал звонивший. Потом женщина поняла, что потеряла свыше 200 тысяч рублей - весь кредит.

Тогда она отправилась в полицию. Возбуждено уголовное дело. Пресс-служба регионального УМВД напоминает, что при совершении операций с переводом денег необходимо всегда помнить о мошенниках.