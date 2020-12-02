Сбежавшая из детского центра 11-летняя вологжанка рассказала о побоях

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В Вологде назначена проверка детского центра "Флагман", что расположен на улице Ветошкина. 27 ноября в 7 утра оттуда сбежала 11-летняя воспитанница, ее искали всем городом, информация распространялась в соцсетях и СМИ. Девочку удалось найти, но возникли сомнения, что убежала она от хорошей жизни.

Пропавшую обнаружили у квартиры ее бабушки в Заречье. Ребенок боялся заходить внутрь из-за выпивающего деда. Мать лишили родительских прав ранее. Девочка рассказывала соседям родственников (они иногда давали малышке еду и одежду), что в государственном учреждении ее били дети и воспитатели, показывала синяки, - сообщили в следственном комитете.

Руководитель СУ СК по Вологодской области Эдуард Шрамко поручил провести доследственную проверку жуткой информации.