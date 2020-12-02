Вологодчина - первая по коэффициенту распространения коронавируса в России

Официальная статистика с сайта яндкс.коронавирус

Вологодская область заняла 9 место по числу случаев заражения коронавирусной инфекцией и 1 место по коэффициенту распространения (Rt=1,21) среди регионов РФ.

Официальная статистика с сайта стопкоронавирус.рф

По состоянию на 2 декабря, 340 человек заразились коронавирусом за минувшие сутки, 14 человек попали в статистику по смертям. Это максимальные значения в области с начала пандемии. С больничных сегодня выписали 145 человек.

Вологодчина первая по индексу распространения коронавируса в России

В моногоспиталях Вологды на лечении находятся 532 пациента, 41 из которых поступил за минувшие сутки. В стационарах 470 больных в средней степени тяжести, 60 - в тяжелом состоянии, 30 в реанимации, 27 из них на ИВЛ.