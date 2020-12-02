Прогуливающаяся корова спровоцировала ДТП с двумя грузовиками и бензовозом

- Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В минувший вторник вечером на 410 километре автодороги Москва – Архангельск в Грязовецком районе столкнулись три большегруза. Серьезно пострадали двое водителей. Животное не выжило.

Согласно предварительной информации, 50-летний водитель тягача МАН сбил корову, которая оказалась на проезжей части. 59-летний водитель КАМАЗа с полуприцепом попытался объехать внезапно появившуюся тушу рогатой по встречной полосе. Однако, там уже двигался другой МАН с 37-летним дальнобойщиком.

У водителя КАМАЗа медики диагностировали травму головы, переломы ноги и руки. У водителя МАН - травма головы, ушибы тела. На данный момент специалистами выясняются подробности произошедшей аварии.