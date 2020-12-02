Под Череповцом при пожаре скончался 61-летний самогонщик

- Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В поселке Новые Углы на кухне у 61-летнего мужчины вспыхнул самогонный аппарат, который располагался на газовой плите. ЧП произошло 1 декабря в 16:15 в доме №19 по улице Центральной. Череповчанин отравился продуктами горения и умер в машине скорой помощи.

Площадь пожара составила всего один квадратный метр.

На ликвидацию пожара выехали 5 единиц техники и 12 человек личного состава, однако очаг был ликвидирован еще до их прибытия. В результате возгорания повреждена отделка кухни, помещение закопчено по всей площади. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.