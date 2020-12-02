Вологжане смогут узнать о профилактике стресса и о лечении пожилых по телефону здоровья

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На Вологодчине в ближайшие дни будет работать «Телефон здоровья». Медики областных учреждений здравоохранения ответят на вопросы вологжан по нескольким темам по телефону.

В среду, 2 декабря, можно будет узнать о профилактике стресса в период пандемии коронавируса у врача-психотерапевта Ольги Владимировны Кривошеиной. Она специалист Вологодской областной психиатрической больницы.

В четверг, 3 декабря, заведующий терапевтическим отделением ВОГВВ Михаил Андреевич Самойлов ответит на интересующие вопросы по теме лечения заболеваний в пожилом возрасте и профилактике старческой астении.

Консультации можно получить по номеру (8172) 72-00-60 в указанные даты с 15 до 16 часов. Об этом сообщила пресс-служба Правительства Вологодской области.