В Череповце завели уголовное дело на уклониста от армии

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В городе металлургов возбуждено уголовное дело на 22-летнего местного жителя. Череповчанин был признан годным к службе в армии и поставлен на воинский учет еще в 2015 году. Так как молодой человек получал образование, то ему дали отсрочку до 2018 года. Однако после этого, в течение почти трех лет, он лично получил 8 повесток о явке. Военкомат потенциального военнослужащего так и не увидел.

На данный момент выясняются обстоятельства произошедшего. По факту уклонения от призыва возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил СУ СК по Вологодской области.